شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأيمن حفنى يواصلان التأهيل بالزمالك وأسامة نبيه يدون ملاحظات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حازم إمام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة، ويؤدى حازم تدريبات تأهيلية بصالة الجمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خضع لبعض الفحوصات طبقا لإجراء دورى للاطمئنان على إصابته.

واكتفى أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، بأداء برنامجه التأهيلى بصالة الجمانيزيوم، وأدى حنفى التدريبات تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب.

من جهته حرص أسامة نبيه، المدرب العام، على تدوين كافة الملاحظات الفنية الخاصة باللاعبين خلال التقسيمة القوية التى خاضها الفريق فى المران الجماعى اليوم الاثنين.

فيما قام الفرنسى كارتيرون المدير الفنى بعمل تقسيمة على شوطين وقام بدور الحكم خلال تلك التقسيمة لإضفاء طابع الجدية عليها وهو ما لمسه من أداء اللاعبين.

ويأتى تدوين نبيه للملاحظات الفنية؛ للوقوف على الأخطاء التى تحتاج للتصحيح، وفقا للمتفق عليه مع المدير الفنى كارتيرون الذى لعب دور الحكم فى التقسيمة.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.