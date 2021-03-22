شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: ضياء السيد وإسماعيل يوسف وعظيمة مرشحون لخلافة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن الثلاثى ضياء السيد وإسماعيل يوسف وعظيمة مرشحون لتدريب الفريق لخلافة إيهاب جلال الذى انتقل لتدريب الإسماعيلى، وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم نتحايل على لوائح اتحاد الكرة، ولم نحصل على قيمة الشرط الجزائى من الإسماعيلى، قررنا إيهاب جلال لإنقاذ موقف القلعة الصفراء فى جدول الدوري".

وأضاف بكرى سليم، "أرفض نغمة أن إيهاب جلال لا ينجح مع الأندية الشعبية، بدليل نجاحه معنا فنحن نادٍ شعبى ووصل معنا للمركز الثانى كأفضل إنجاز فى تاريخ المقاصة، أما عن سبب عدم نجاحه مع المصرى والزمالك فيعود لعدم وجود المناخ الطيب وغياب فترة الإعداد القوية فى بداية عمله مع هذه الفرق".

وتابع المدير التنفيذى لمصر المقاصة، "النادى شكل لجنة لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق ودخلت فى مفاوضات مع ضياء السيد وإسماعيل يوسف وعظيمة لاختيار أحدهم لخلافة إيهاب جلال".

وأنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان "المشرف على فريق الكرة"، ومدحت الوردانى، فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق مصر المقاصة، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

وواجه إيهاب جلال، فريق الإسماعيلى خلال قيادته لـ 5 أندية مختلفة وهى "تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وإنبى والمصرى".

لعب الإسماعيلى 13 مباراة فاز مباراتين وتعادل 4 وخسر 7 له 19 هدفًا عليه 28 هدفًا حقق كلين شيت مباراة واحدة.