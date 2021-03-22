شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل بن شرقى فى جيمانزيوم الزمالك بعد إجازة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليا واستشفائيًا على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات فى صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل القاهرة مساء أمس، الأحد، قادما من المغرب، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أفراد أسرته، بموافقة الجهاز الفنى.

وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يشارك أشرف بن شرقى فى تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى بداية من غدًا الثلاثاء، بعد أن يكون انتهى من البرنامج التأهيلى المخصص له.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.