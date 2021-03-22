شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سرعات فى تدريب الزمالك.. وكارتيرون يتحول لحكم فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص الجهاز على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين حيث أدوا حصة تدريبة عبارة عن ركض خفيف بجزء صغير من الملعب، وسباق سرعات خلال مسافه قصيرة، وذلك تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال، وأحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وقام أحمد عصمت بتدوين الأمور البدنية للاعبين، وذلك لعرضها على الجهاز الفني وفقا لتعليمات الفرنسي كارتيرون، من أجل الوقوف على معدل لياقة كل لاعب بالفريق، وتحديد خطة معالجة القصور.

كما أجرى المدير الفني، تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش مران فريق الزمالك، وشهدت التقسيمة قوة وندية بين اللاعبين، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين.

وتولى كارتيرون قيادة التقسيمة تحكيميًا، كما استعان ببعض المساعدين للعمل كحكم راية خلال التقسيمة لمنحها مزيد من الجديدة والحماس.

ووجه كارتيرون، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب، وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم هو الأخر بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.