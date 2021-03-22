شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: إدارات الأندية سبب حالة عدم تنوع المدربين ويجب مساندة البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن إدارات الأندية هي السبب في عدم وجود تنوع بين المدربين المتواجدين على الساحة في الدوري المصري، وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": القائمين على اختيار المدربين في الأندية، متواجدين منذ سنوات، ولذلك نرى تكرار اختيار نفس الأسماء التدريبية بين الفرق، ومجدي عبد العاطي اشتغل كويس ولكنه اختفى ويقدم عمل طيب مع فاركو، كشري وعلي ماهر وهيثم شعبان وعلي ماهر ورضا شحاتة، من المدربين المميزين حالياً، ولكن أنصحهم بمواصلة التعلم.

وأضاف: علي ماهر كان مستواه مميز مع الأسيوطي وهبط مع سموحة وإنبي وعاد من جديد مع المصري، وعليه أن يعرف سبب هبوط أداؤه قبل ذلك ليتعلم، وكذلك عماد النحاس في موسمين مع المقاولون قدم أداء مميز، قبل أن يتراجع في الموسم الجاري، وعليه أن يدرس سبب التراجع ليحافظ على مستواه.

وتابع: مع كل قائمة تعلن للمنتخب يكون هناك جدل، المنتخب سيخوض مباراتين في مسافة قصيرة، وهناك 3 متألقين مثلاً في مركز صانع الألعاب مثل قفشة وأوباما محمد إبراهيم، مع استبعاد السعيد للإصابة، والبدري يتابع المباريات ويبحث عن الأداء والخبرات.

واختتم: لا ألوم على المعترضين على استبعادهم من المنتخب ولكن أنصحهم بالحفاظ على مستواهم للانضمام في المرحلة المقبلة، ويجب أن نساند البدري وجهازه الفني لأن المرحلة المقبلة هي الأهم للمنتخب، والجيل الحالي والجيل الرائع المتواجد مع شوقي غريب، أتمنى في خلال سنتين أن يكون هناك اتحاد قوي لأن هناك مجموعة مواهب رائعة.