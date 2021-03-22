الامارات | نتيجة مسحة محمد صلاح لدى وصوله مصر.. الزيارة الأولى بعد حفلة إصابته بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مسحة محمد صلاح لدى وصوله مصر.. الزيارة الأولى بعد حفلة إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن نتيجة مسحة فيروس كورونا التي أجراها نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح فور وصوله إلى بلاده، الإثنين، استعدادا للمشاركة في معسكر الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2022".

وقال موقع بطولات المصري: "إن المسحة التي أجراها محمد صلاح فور وصوله لفندق الإقامة بعد الوصول لمصر، جاءت نتيجتها سلبية".

وتعتبر الزيارة الثانية لمحمد صلاح إلى مصر في زمن كورونا إذ كان قد التحق بالمنتخب المصري قبل مواجهة توغو (3-1) في نوفمبر الماضي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة في اللقاء إثر إصابته بالفيروس خلال حفلة فرح شقيقه وهو ما تسبب بأزمة لصلاح الذي تم حجره في وقت تناقلت الصحف الأوروبية والعالمية صوره دون ارتداءه الكمامة وانتقدته كثيراً وقتها قبل عودته إلى ليفربول.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويا بالرصيد نفسه مع جز القمر، يليهما منتخب كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم توغو بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

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