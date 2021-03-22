الامارات | الشعفار يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات بعد منافسة شديدة حسمتها "القرعة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعفار يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات بعد منافسة شديدة حسمتها "القرعة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية أسامة الشعفار بمنصبه بعد فوزه بـ"القرعة" خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الاثنين في فندق الانتركونتننتال فستيفال دبي بمشاركة 43 اتحاداً وطنياً في القارة ضمن الجمعية العمومية للاتحاد، وبحضور ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للعبة.



ونجح الشعفار في الفوز بالدورة الانتخابية الجديدة الممتدة من 2021 إلى 2025 بعد تعادله مرتين مع منافسه الماليزي أمارجي بنتيجة 21-21، ليتجه كلا المرشحين إلى عملية القرعة وتم اجرائها بواسطة "الدرهم الإماراتي" التي ابتسمت لمصلحة الشعفار.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية: "سعيد بالفوز بالمنصب للمرة الثانية، وأشكر القيادة الرشيدة التي تدعم أبنائها في كل المجالات"، مضيفاً: "الفوز بالمنصب يؤكد أن شباب الإمارات قادرون على تولي أكبر المناصب القارية والعالمية والمرحلة المقبلة ستكون صعبة لأن هناك عدد من الموضوعات المهمة على الساحة الآسيوية في مقدمتها دعم وتطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية، وتحتاج إلى جهد كبير ونحن قادرون على تحمل المسؤولية وسنرفع راية الإمارات".

وأوضح: "فزت في الانتخابات عن طريق قرعة استخدم فيها الدرهم الإماراتي الذي ابتسم لصالحي وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد لي الاستمرار في الرئاسة الآسيوية للدراجات".



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