شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وعود من محمد صلاح لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي على أداء الفريق خلال الفترة الماضية، كما وعد جماهير الريدز باستمرار الأداء الجيد، ومحاولة تخطي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2021 بنادي ليفربول، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهري ديسمبر ويناير.

وقال صلاح لموقع ليفربول عقب حصوله على الجائزة: «الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى شعور جميل، وأنا سعيد أكثر بنتائجنا الأخيرة، وأتمنى أن نواصل الانتصارات»

وتابع صلاح: «الأمر صعب علينا جميعًا بسبب الوضع الذي مررنا به والمركز الذي نحتله في الدوري الإنجليزي، لكنني أعتقد أن الأمور ستتحسن»

وقال صلاح: «لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا ونحتاج فقط إلى الاستمرار في الفوز بالمباريات».

وشدد صلاح: «سنبذل أقصى جهدنا للفوز بالمباريات القليلة القادمة ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك والقيام بعمل جيد أيضا في دوري الأبطال».

ولعب صلاح 40 مباراة حتى الآن هذا الموسم، سجل 25 هدفا بواقع 17 في الدوري، 5 في دوري أبطال أوروبا، 3 في كأس إنجلترا.

لاعب بازل السابق يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر هذا الشهر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

عقب نهاية معسكر منتخب مصر سيعود صلاح ليلعب مع ليفربول ضد أرسنال يوم السبت الثالث من أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي السبت التالي، على أن يلعب لقاء الإياب ضد الملكي يوم الأربعا