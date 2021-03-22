شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مصر وكينيا و القناة الناقلة حصريا للقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق كرة القدم و المنتخب المصرى موعد مباراة مصر وكينيا فى التصفيات الأفريقية والتي تشهد مشاركة النجم العالمي محمد صلاح بعد غياب طويل عن المشاركة مع المنتخب وتحديدا منذ الهزيمة امام جنوب أفريقيا فى دور ال16 لبطولة الامم الافريقية التى استضافتها مصر .

والتي يحل المنتخب الوطني خلالها ضيفًا على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

يستضيف مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي والذي يتسع لاحتضان 60 ألف متفرج، لقاء منتخب مصر ضد نظيره الكيني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع هذه المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا بي إن سبورتس 7 التي حددتها القناة لبث منافسات تصفيات هذه البطولة.

قائمة هدافي التصفيات

ويدخل المنتخب الوطني هذه المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 8 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا، جمعها من فوزين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.