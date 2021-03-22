شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لسيراميكا كليوباترا استعدادا للاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في معسكر مغلق لمدة أربعة أيام، في محافظة السويس، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المعسكر صباح اليوم الاثنين، وينتهي الخميس، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام الزمالك مساء الجمعة.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني إلى زيادة حالة التركيز والانسجام، ورفع معدل اللياقة البدنية لكافة اللاعبين خلال فترة المعسكر، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.