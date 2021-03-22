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محمد صلاح يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول، وفريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب الشهر في فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وأعلن ليفربول الإنجليزي، حصول الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

وشارك صلاح في مباريات ليفربول الخمسة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون، مانشستر سيتي، ليستر سيتي، إيفرتون وشيفيلد يونايتد (سجل هدفين).

كما ساهم في فوز ليفربول على لايبزيج في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفا في فوز فريقه بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن صلاح حصل على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، حيث كان أفضل لاعب في شهري ديسمبر ويناير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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