شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يقترب من خلافة ايهاب جلال في المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد شيحة خبير التسويق الرياضي أن مختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربي يقترب بشدة من تدريب مصر للمقاصة خلفاً لإيهاب جلال الذي رحل إلى الإسماعيلي .

وأضاف شيحه في تصريحات تليفزيونية مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تفاضل بين العديد من الأسماء لخلافة إيهاب جلال مثل محمد عودة ومختار مختار و ضياء السيد، لكن الإتجاه الأقرب يسير نحو مختار مختار ، نظراً لنجاحه من قبل مع النادي المصري في نفس الظروف التي يمر بها الفريق الفيومي .