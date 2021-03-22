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مختار مختار يقترب من خلافة ايهاب جلال في المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد محمد شيحة خبير التسويق الرياضي أن مختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربي يقترب بشدة من تدريب مصر للمقاصة خلفاً لإيهاب جلال الذي رحل إلى الإسماعيلي .

وأضاف شيحه في تصريحات تليفزيونية مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تفاضل بين العديد من الأسماء لخلافة إيهاب جلال مثل محمد عودة ومختار مختار و ضياء السيد، لكن الإتجاه الأقرب يسير نحو مختار مختار ، نظراً لنجاحه من قبل مع النادي المصري في نفس الظروف التي يمر بها الفريق الفيومي .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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