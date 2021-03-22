شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر وكينيا .. جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تنطلق الاربعاء المقبل 24 مارس الجاري الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الامم التى تستضيفها الكاميرون ، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة على مدار يومين 24 و25 مارس ، على أن تنطلق مباريات الجولة السادسة و الاخيرة بداية من يوم 28 مارس .
وقبل انطلاق الجولة الخامسة يشتعل صراع هدافي التصفيات بين أكثر من لاعب يتقدمهم اللاعب المغربي حكيم زياش بتسجيله 3 اهداف وبنفس عدد الاهداف يتساوى مع الجنوب افريقي بيرسي باو والكاميروني فانسان أبو بكر .
بينما اختفي لاعبى المنتخب المصري من القائمة لتسجيلهم هدف واحد وهم محمد شريف ومجدي افشة ومحمود حمدي الونش ومحمود تريزيجية و محمود كهربا
وسجل عدد كبير من لاعبي المنتخبات هدفين وهم :
الحاجي كامارا - سيراليون 2
سعيدي نتيبازونكيزا - بوروندي 2
جونيور ماكيسي الكونغو - بوركينا فاسو 2
ثيمبا زواني - جنوب إفريقيا 2
رياض محرز - الجزائر 2
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954