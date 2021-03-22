شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر وكينيا .. جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق الاربعاء المقبل 24 مارس الجاري الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الامم التى تستضيفها الكاميرون ، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة على مدار يومين 24 و25 مارس ، على أن تنطلق مباريات الجولة السادسة و الاخيرة بداية من يوم 28 مارس .

وقبل انطلاق الجولة الخامسة يشتعل صراع هدافي التصفيات بين أكثر من لاعب يتقدمهم اللاعب المغربي حكيم زياش بتسجيله 3 اهداف وبنفس عدد الاهداف يتساوى مع الجنوب افريقي بيرسي باو والكاميروني فانسان أبو بكر .

بينما اختفي لاعبى المنتخب المصري من القائمة لتسجيلهم هدف واحد وهم محمد شريف ومجدي افشة ومحمود حمدي الونش ومحمود تريزيجية و محمود كهربا

وسجل عدد كبير من لاعبي المنتخبات هدفين وهم :

الحاجي كامارا - سيراليون 2

سعيدي نتيبازونكيزا - بوروندي 2

جونيور ماكيسي الكونغو - بوركينا فاسو 2

ثيمبا زواني - جنوب إفريقيا 2

رياض محرز - الجزائر 2