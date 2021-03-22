شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الإصابات تثير المخاوف في بيراميدز قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بسبب كثرة الإصابات داخل الفريق قبل لقاء الرجاء المغربي، 4 أبريل المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب أروابارينا من الجهاز الطبي لفريقه وضع برنامج علاجي مكثف لتجهيز مجموعة المصابين قبل رحلة المغرب وعلى رأسهم رمضان صبحي الجناح الأيسر الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتضم القائمة أيضاً اللاعب الأوروجوياني دييجو رولان الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بجانب صانع الألعاب عبدالله السعيد قائد الفريق الذي يغيب منذ فترة طويلة بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

وتشمل قائمة الإصابات أيضاً محمد حمدي الظهير الأيسر وأحمد توفيق لاعب خط الوسط وأحمد الشيخ جناح الفريق، وهو الأمر الذي أزعج المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة الرجاء المهمة في الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء.