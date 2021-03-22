شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالجهاز الفني لمنتخب مصر: محمد صلاح قام بعملية تمويه.. ولم نكن نعرف موعد وصوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فوجىء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة، حسام البدري بوصول محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى المنتخب المصرى إلى القاهرة استعدادا للانضمام للمنتخب الوطني وخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الامم بالكاميرون العام المقبل .

وقال عضو في الجهاز الفني للمنتخب الوطني إنه كان من المقرر وصول محمد صلاح، صباح اليوم الاثنين، «ولكن فوجئنا بوصول اللاعب مساء الأحد عكس كما ما كان مقررًا ومرتبًا له».

وكشف عضو الجهاز الفني لـ«المصري اليوم» أن الموعد الذي وصل فيه محمد صلاح للقاهرة كان مفاجئة لأفراد الجهاز الفني ولم يكن أي عضو بالجهاز الفني على علم بموعد وصول نجم ليفربول.

وبرر الجهاز الفني وصول اللاعب مبكرًا قائلًا: «من الوارد أن يكون اللاعب رتب مع ناديه وصوله مبكرًا حتى لا يكون هناك حشد من الجماهير في انتظاره في ظل الاحترازات الطبية المتفق عليها معه من قبل ناديه الانجليزي، وهى عملية تمويه من جانب اللاعب والنادي الإنجليزى للحفاظ على صحة اللاعب».

وينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى مدينة نيروبي لخوض مباراة كينيا المقرر لها 25 مارس الجارس في التصفيات الأفريقية والذى يسعى خلالها الجهاز الفني للحفاظ على صدارة المجموعة والتاهل للبطولة التي تستضيفها الكاميرون.