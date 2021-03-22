شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز ينتظر محمد صلاح مع المنتخب امام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح امام محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى و المنتخب الوطني رقم مميز عندما يلتقي منتخب مصر مع كينيا يوم 25 مارس الجاري، ، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات الأمم الأفريقية و المقرر لها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في نيروبي

وكان محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول إلى القاهرة، تمهيدًا للانتظام في المعسكر، استعدادًا لمواجهة كينيا بجانب جزر القمر يوم 29 مارس الجاري.

وأصبح صلاح على بعد خطوة لتخطى حسن الشاذلى بشأن قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، حيث يفصله هدفًا واحدًا عن التساوي مع نجم الترسانة الراحل، صاحب الـ42 هدفًا.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، حيث سجل 41 هدفًا، بينما يتصدر الأسطورة حسام حسن القائمة برصيد 69 هدفًا.

ومن المعروف أن صلاح هو الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كأس الأمم بـ14 هدفًا، متفوقًا على حسام حسن (12)، علما بأن صلاح سجل مع الفراعنة 41 هدفًا في 67 مشاركة دولية.