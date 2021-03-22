شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرم المنتخب محمد صلاح من مواجهه ريال مدريد؟ مصدر بالجهاز الفني يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتياح بين أفراد الجهاز الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم، بعد حضور محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

وذكرت بعض التقارير أن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب وحضوره إلى القاهرة سيتسبب في غيابه عن مباراتى فريقه أمام ريال مدريد الإسبانى في دور الثمانية بدورى أبطال آروربا نظراً للقواعد التي وضعتها السلطات البريطانية بضرورة وضع أي شخص قادم من خارج البلاد في حجر صحى لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويواجه المنتخب الوطنى نظيره الكينى يوم الخميس المقبل الموافق 25 مارس قبل أن يلعب مع نظيره جزر القمر يوم الإثنين الموافق 29 من نفس الشهر، على أن يعود اللاعبون المحترفون في آوروبا إلى أنديتهم في اليوم التالى مباشرة، فيما يلتقى ليفربول مع ريال مدريد في لقاء الذهاب بأسبانيا يوم 6 أبريل، وبعدها في مواجهه الإياب في إنجلترا يوم 14 من نفس الشهر.

«المصرى اليوم» توجهت بالسؤال إلى مصدر بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى فقال إن إنجلترا وضعت بالفعل بعض القواعد للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها عزل القادمين من البلاد الأخرى أسبوعين، لكن هذا الأمر لا ينظبق على محمد صلاح، أن السلطات الإنجليزية استثنت الرياضيين وبعض الفئات من هذا الأمر.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن محمد صلاح أجرى مسحة قبل دخوله معسكر المنتخب وفقاً للبروتوكول المتبع مؤكداً أن كل اللاعبين في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز في مواجهتى كينيا وجزرالقمر لضمان التأهل.

واحتار حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة 28 لاعباً للانضمام لمعسكر المنتحب الوطنى منهم 5 لاعبين محترفين بالخارج، هم محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد.