شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحديد موعد قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبل.

وسيتم سحب القرعة في مقر الفيفا يوم 21 أبريل المقبل بمدينة زيورخ السويسرية، لتحديد قرعة منافسات الرجال والسيدات في منافسات كرة القدم الأولمبية.

ويشارك في منافسات الرجال 16 منتخبًا وهم كالتالي:

اليابان صاحب الضيافة- أستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية «قارة آسيا»- فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا «أوروبا»- مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا «أفريقيا»

الأرجنتين والبرازيل «أمريكا الجنوبية»- نيوزيلاند عن أوقيانوسيا، وسيصعد منتخبان من تصفيات قارة أمريكا الشمالية.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 تصنيفات وفقًا للمشاركة في آخر 5 دورات أولمبية بجانب 5 نقاط إضافية لبطل التصفيات القارية.

وتشهد منافسات السيدات مشاركة 10 منتخبات، هي اليابان وأستراليا والصين أو كوريا الجنوبية وزامبيا وكندا وأمريكا والبرازيل ونيوزيلاند وإنجلترا وهولندا والسويد، بجانب مباراة فاصلة بين تشيلي والكاميرون.