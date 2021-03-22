شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عبدالناصر الماس رئيس مولودية الجزائر أن فريقه لم يتأهل حتى هذه اللحظة من الناحية الحسابية إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الماس في تصريحات تليفزيونية: «نبحث عن تقديم مباراة جيدة أمام الزمالك ، حيث سنخوض اللقاء بدون أي غيابات أو إصابات».

وأضاف: «أداء الزمالك في دور المجموعات كان مفاجأة غير متوقعة، لكنه قادر على استعادة الاتزان في صفوفه في أي وقت، ولكن هناك فارق كبير بين المستوى الذي ظهر به الفريق بالموسم الحالي، وبين الموسم الماضي الذي وصل خلاله لنهائي دوري الأبطال».

وتابع: «نحتاج فقط إلى نقطة من أجل التأهل لدور المجموعات، ولن نفكر في مواجهة الترجي التونسي، حيث ننظر لكل مباراة على حدة».

وزاد: « الزمالك من أكبر الأندية في القارة الأفريقية، والمواجهة أمامه ستكون في غاية الصعوبة، وهدفنا الأول هو التأهل وليس تصدر المجموعة».

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، فيما يأتي المولودية في المركز الثاني بـ8 نقاط.