شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يطلق مسابقة «فرسان القراءة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبا الحصن مسابقة «فرسان القراءة»، مستهدفاً كافة اللاعبين وأفراد المجتمع من أولياء أمور وطلاب داخل وخارج دولة الإمارات، وفق شروط محددة بهدف تحفيز الجميع على الاطلاع.

وجرى تحديد كتاب سرد الذات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليكون مجال المسابقة حتى يتعرف القارئ إلى أحداث وفصول هذا الكتاب، وتمنح الفرصة للجمهور للقراءة والاطلاع على مؤلفات سموه القيمة، كما جرى وضع أسئلة لجميع فصول الكتاب.

وتم تخصيص جوائز للفائزين وصلت إلى ثلاث عشرة جائزة لهذه المسابقة، دعماً للتشجيع على القراءة.