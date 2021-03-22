شكرا لقرائتكم خبر عن براون يحقق عشر رميات ثلاثية ويقود سيلتيكس للفوز على ماجيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوسطن: «رويترز»

تألق جايلن براون وسجل عشر رميات ثلاثية ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 112-96 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ونجح كل لاعب من الخماسي الأساسي في سيلتيكس في تسجيل رمية ثلاثية واحدة على الأقل، ليحرز بوسطن 23 من 54 رمية ثلاثية، ونجح كل لاعب أساسي في تسجيل عشر نقاط على الأقل.

وتصدر براون قائمة مسجلي النقاط في اللقاء برصيد 34 نقطة، لينجح سيلتيكس في إيقاف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بالانتصار.

وأحرز جيسون تيتوم خمساً من ثماني رميات ثلاثية، وأنهى المباراة برصيد 23 نقطة، وأضاف زميله كيمبا ووكر 14 نقطة.

وكان سيلتيكس متأخراً 31-27 في الربع الأول، لكنه تألق في الجانب الدفاعي ولم يسجل ماجيك سوى 17 نقطة في الربع الثاني، و25 نقطة في الربع الثالث.

وهذه أول مرة منذ 16 فبراير/شباط، ينجح فيها سيلتيكس في إجبار المنافس على تسجيل أقل من 100 نقطة، فيما خسر أورلاندو للمرة العاشرة في 11 مباراة، لتستمر معاناته.