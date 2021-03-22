شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشراع والتجديف يشيد بمكرمة حاكم الشارقة لنادي الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حينما أصدر أمراً سامياً بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية، وأعرب الاتحاد عن اعتزازه بمكارم حاكم الشارقة في دعم الرياضة واهتمامه الدائم بالرياضات البحرية.

وأكد الاتحاد فخر رياضة الإمارات بصورة عامة ورياضة الأنشطة البحرية بهذه المكارم، التي تسعد الأسرة الرياضية من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تنعكس على كافة الرياضات بالازدهار ومواصلة دورها في ظل أهمية تلك المكرمة لنادي الحمرية، والتي ستعزز من الفعاليات البحرية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

ولفت الاتحاد على لسان عارف الهرنكي رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، إلى أن أسرة الاتحاد تتوجه بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة، كما تهنئ نادي الحمرية بالمكرمة التي ستعمل على مواصلة الإسهام في إثراء المسابقات والتدريبات الرياضية في الأنشطة البحرية والتي تنعكس نجاحاً على مشاركات الدولة في الخارج والداخل.