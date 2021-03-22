شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الكرة تحتفل بـ هانى أبوريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة حفلا كبيرا لتكريم المهندس هاني أبوريدة والاحتفال باحتفاظه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونجح أبوريدة في الفوز بعضوية مجلس الفيفا بالتزكية للمرة الرابعة على التوالي، في الانتخابات التى جرت مؤخرا بمدينة الرباط المغربية، ليصبح أقدم الأعضاء فى عضوية المجلس.

وحرص جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات بجانب أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وأعضاء مجلس النواب ونجوم الرياضة ، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاحتفال بأبوريدة والتأكيد على فخرهم بالمنصب الدولي الذي يتواجد فيه خاصة أنه يحمل اسم مصر ويمثلها بأفضل صورة ممكنة.