شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: أبو جبل سيعود لتشكيل الزمالك.. وعرض فرنسى لرزاق سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك استقر على عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض للتشكيل الأساسى على حساب محمود جنش، وقال بندق فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كارتيرون استقر على عودة محمد أبو جبل للتشكيل الأساسى للزمالك على حساب جنش، هو مقتنع بأبو جبل وعشان كده هيرجعه للتشكيل".

وأضاف خالد الغندور، "أسامة نبيه يتولى ملف تقييم لاعبى الزمالك، وفى حال الخروج الأفريقى ستكون هناك غربلة للفريق بالكامل، لأن الزمالك هدفه دورى الأبطال الأفريقى ويدفع ملايين من أجل هذا الهدف".

وتابع بندق، "فرجانى ساسى طالب مبالغ كبيرة للتجديد وأعتقد لن يجدد بهذه المبالغ، الزمالك سوف يرفض دفع مبالغ باهظة لأى لاعب للحفاظ على استقرار الفريق".

وأشار خالد الغندور إلى أن "أشرف بن شرقى إما التجديد للزمالك أو الموافقة على بيعه للاستفادة منه مادياً، أما رزاق سيسيه فيمتلك عرضا فرنسيا وسيتم دراسته الفترة المقبلة".

وأَضاف بندق، "نتمنى التوفيق لإيهاب جلال مع الإسماعيلى رغم أنه لا ينجح مع الفرق الشعبية بدليل تجربته مع الزمالك والمصرى".

وعن الأهلى قال خالد الغندور، "موسيمانى عفا عن كهربا واستقر على عودة أحمد ياسر ريان بعد نهاية إعارته لسيراميكا".