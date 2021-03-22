صلاح: موقفنا صعب في الدوري.. لكن الأمور ستتغير في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على موقف فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن وضع الريدز سيتحسن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتراجعت نتائج ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، فحامل لقب بريميرليج يحتل حاليا المركز السابع برصيد 46 نقطة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال صلاح: "الأمر صعب علينا جميعًا بسبب الوضع الذي مررنا به وموقعنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أعتقد أن الأمور ستكون أفضل في دوري الأبطال.. نحن نقوم بعمل جيد".

وأضاف: "لا أريد أن أتحدث فقط عما أقدمه فقط لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعًا ونحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات".

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، قال مو: "إنه شعور جيد وأنا سعيد بنتائجنا الأخيرة ، لذلك آمل أن نواصل الفوز".

وأتم: "شكراً جزيلاً لكم على التصويت، سنبذل 100% من قدراتنا للفوز في المباريات القليلة القادمة ونأمل أن نتمكن من القيام بعمل جيد أيضًا في دوري الأبطال".

جدير بالذكر أن صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر للمرة الثالثة على التوالي، حيث كان أفضل لاعب في شهري ديسمبر ويناير.