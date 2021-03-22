مصدر لمصراوي: سلبية المسحة الطبية للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو منتخب مصر استعدادا لخوض مباراتي تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كلاً من كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون في يناير عام 2022.

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وصل إلى مصر أمس الأحد، ويستعد للانتظام في مران المنتخب مساء اليوم الاثنين.

ويتصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، بينما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.