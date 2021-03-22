رئيس مولودية الجزائر: تفاجئنا بتراجع أداء الزمالك.. ونسعى للتأهل من المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عبد الناصر الماس رئيس مولودية الجزائر، أنه تفاجأ بتراجع أداء نادي الزمالك، مشيراً إلى أن فريقه يسعى للتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا والبُعد عن الدخول في حسابات.

ويلتقي الزمالك بنظيره مولودية الجزائر، 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس مولودية الجزائر في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "نحن في مجموعة قوية والفرق المتواجدة معنا عريقة وخاصة فريق الزمالك الذي لعب النهائي الموسم الماضي أمام الأهلي".

وأضاف: "مولودية الجزائر عاد للمشاركة في دور المجموعات مرة أخرى بعد غياب، وحسابياً لم نتأهل بعد ونتمنى أن نفوز بمواجهة الزمالك، وكل اللاعبين المصابين تعافوا وجاهزين للمشاركة في مباراة الزمالك".

وأكمل عبد الناصر الماس: "تفاجئنا بتراجع أداء نادي الزمالك، وهذا يعود لإعادة هيكلة إدارة الزمالك في وجهة نظري، ونحن لا نفكر الآن في مواجهة الترجي كل تركيزنا على مواجهة الزمالك".

واختتم رئيس المولودية: "الترجي حسم تأهله من هذه المجموعة ولا نريد الدخول في حسابات، الأهم هو الصعود من هذه المجموعة وسنلعب أيضاً على صدارة مجموعتنا ولكن هدفنا هو التأهل للدور المقبل".

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل توينجيت السنغالي المجموعة برصيد نقطة، ويتصدر الترجي برصيد 10 نقاط.