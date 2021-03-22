المقاصة: سنعلن اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.. وقد نتعاقد مع أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إن هناك 5 مرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي، مضيفًا أن النادي قد يتعاقد مع مدرب أجنبي.

ووافق المقاصة على رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق الفيومي، ليتولى المهمة الفنية لفريق الإسماعيلي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي اون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال سليم: "يعز علينا فراق ايهاب جلال، لكن كان علينا مساندة برازيل مصر، لبينا طلب جلال ووافقنا على رحيله عن النادي".

واضاف: "هناك اسماء مرشحة لخلافة إيهاب جلال أبرزها مختار مختار، محمد عودة، محمد عبد العظيم (عظيمة)، إسماعيل يوسف، ضياء السيد، وقد يتم الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأتم سليم حديثه مؤكدا أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن المدرب الجديد لمصر للمقاصة.

جدير بالذكر أن المقاصة يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.