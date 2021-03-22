رسمياً.. "فيفا" يعلن موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، موعد وقواعد قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020".

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأوليمبي المصري بقيادة شوقي غريب، في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام الأخيرة.

ووفقاً لما جاء في موقع "فيفا" الرسمي، فقد تقرر أن تقام مراسم القرعة يوم 21 من شهر إبريل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ، في الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

وأشار "فيفا" في بيانه، الى أنه قد بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" مرة أخرى، بعدما تأجلت لتقام في 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "فيفا" أنه في أقل من شهر سوف يعرف 16 منتخباً من الرجال و12 منتخباً من السيدات هوية منافسيهم في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأكد "فيفا" أنه سيتم بث مراسم القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي على موقع "يوتيوب".

وجاء ببيان "فيفا" أن منتخب اليابان للرجال سوف يتواجد في التصنيف الأول في المركز A1 فيما يخص إجراء القرعة وجدول المباريات.

وتأهل منتخب مصر ضمن 14 منتخباً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بينما مازال متبقى مكانين لمنتخبات من أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، حيث تقام البطولة المؤهلة في الفترة بين 18 لـ30 من شهر مارس الجاري.

ونشر "فيفا" قواعد القرعة وتحديد التصنيف، حيث سيتم تقسيم الـ16 منتخباً لـ4 أوعية، كل وعاء يتكون من 4 منتخبات، بناء على تصنيف سيتم تحديده بناء على المشاركات السابقة.

ويعتمد التصنيف بناءً على إجمالي النقاط التي تم الحصول عليها في آخر خمس مشاركات أولمبية لمسابقة كرة القدم (3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، 0 للخسارة). وبالتالي فإن التصنيف المستخدم يعتمد على النقاط التي تم الحصول عليها في الألعاب الأولمبية 2016 و2012 و2008 و2004 و2000.

وقرر "فيفا" أيضاً أن يتم منح 5 نقاط إضافية لكل منتخب فاز بالمسابقة القارية التي تأهل من خلالها لأولمبياد طوكيو.

وأكد "فيفا" على أنه لن يتواجد أكثر من فريق من قارة واحدة في نفس المجموعة.