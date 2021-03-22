مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة العروض الأوروبية لأحمد ياسر ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول في إدارة الأهلي ما تردد بشأن وجود عروض رسمية أو ودية من جانب أندية أوروبية لأحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل أحمد ياسر ريان معاراً لنهاية الموسم لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية لأحمد ياسر ريان".

وتابع "أحمد ياسر ريان لاعب جيد وخامة مميزة وتمت إعارته بناء على رغبته ليحصل علي فرصة المشاركة أساسياً كما حدث الموسم الماضي في إعارته للجونة".

ويستهدف أحمد ياسر ريان المشاركة بشكل أساسي من أجل الحفاظ على حظوظ تواجده في قائمة مصر الأوليمبي بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأضاف "ليس هناك أي عروض أوروبية لأحمد ياسر ريان حتى الأن ومن المنطقي أن لا يكون هناك مفاوضات في هذا الوقت من العام خاصة أنه ليس هناك فترة إنتقالات حالياً".

واختتم "ربما تكون أحاديث بين بعض وكلاء اللاعبين مع أحمد ياسر ريان نفسه ولكن لم يصلنا أي أمر رسمي أو ودي للتفاوض على بطاقة اللاعب الصاعد".