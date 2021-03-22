الامارات | "بطل موقعة بورتو ويوفنتوس" يغيب عن مباريات البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن "بطل موقعة بورتو ويوفنتوس" يغيب عن مباريات البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب مدافع البرتغال المخضرم بيبي عن المباريات الثلاث الاولى لمنتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعد إصابته في صفوف فريقه بورتو في نهاية الاسبوع كما اعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين.

وسيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ لويس نيتو كما اعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.

واشار نادي بورتو الى ان بيبي (38 عاما) يعاني "من اصابة عضلية في فخذه الايمن" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

وقدّم بيبي اداء بطوليا في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الايطالي، ليضرب موعدا مع تشلسي الانكليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 بمواجهة اذربيجان في تورينو الايطالية في مباراة تم نقلها من لشبونة لاسباب صحية. سينتقل ابطال اوروبا بعدها الى صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة ايام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية باصابة حارسه الاصلي روي باتريسيو بارتجاج دماغي خلال تواجده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الانكليزي وسيحل بدلا منه جوزيه سا حارس مرمى اولمبياكوس اليوناني.

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