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الامارات | وجهة غير متوقعة لمحمد صلاح.. ليست الدوري الإسباني

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة غير متوقعة لمحمد صلاح.. ليست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن أن النجم المصري محمد صلاح قد ينتقل إلى وجهة جديدة غير متوقعة، بعدما تردد رغبته في الرحيل عن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وأوضحت أن صلاح الذي ارتبط اسمه بكل من وبرشلونة، لا يعد مرشحاً بالفعل للانتقال إلى أي منهما، مشيرة إلى أنه هناك منافسة قوية من أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد على الظفر بخدمات اللاعب المصري.
 
وأضافت: "الوجهة الجديدة التي قد يتجه إليها صلاح، هي الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، وذلك لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني باولو ديبالا، إذ تسعى إدارة "السيدة العجوز" إلى بيع ديبالا مقابل 55 مليون يورو والتعاقد مع صلاح مقابل 100 مليون يورو".

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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