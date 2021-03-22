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الامارات | ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني بعد الجولة 28.. ميسي ينفجر

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين في بعد الجولة 28.. ينفجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في مرمى ريال سوسييداد في المباراة التي جمعتهما، الأحد، وانتهت بفوز "البارسا" 6-1 ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني، ليواصل "البرغوث" صدارته ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً.

وعزز ميسي موقعه في القمة بفارق أربعة أهداف عن زميله السابق في الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد حالياً، يليهما الفرنسي كريم بنزيما مهاجم برصيد 19 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة 28:

ليونيل ميسي (برشلونة) 23 هدفا.

لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 19 هدفا.

كريم بنزيما (ريال مدريد) 17 هدفا.

جيرارد مورينو (فياريال) 16 هدفا.

يوسف النصيري (إشبيلية) 15 هدفا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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