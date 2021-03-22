الامارات | قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة ملتهبة في نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة ملتهبة في نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وتشيلسي فيما يلتقي في المواجهة الثانية ليستر سيتي وساوثهامبتون.

وأعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم عن موعد نصف النهائي ليقام يوم السبت 17 أبريل الجاري.

وستتركز الأنظار على قمة مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وتشيلسي الذي يدربه الألماني توماس توخيل الذي تولى تدريب "البلوز" خلفاً لابن النادي فرانك لامبارد.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، وهزم مانشستر سيتي نظيره إيفرتون بالنتيجة نفسها، وتغلب ليستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1، أما ساوثهامبتون فقر بورنموث بثلاثية نظيفة.

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