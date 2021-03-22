شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن استبعاد تشاد من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، استبعاد منتخب تشاد من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

وذكر حساب الكاف أن منتخب تشاد تم استبعاده ولن يستكمل منافسات التصفيات القارية، دون إعلان الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

ويحتل منتخب تشاد المركز الأخير في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب مالي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، والذي ضمن التأهل بشكل رسمي.

ويتصارع منتخب غينيا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط مع ناميبيا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على التذكرة الثانية المؤهلة لأمم أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب تشاد ضد ناميبيا الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة، ثم يلتقي منتخب مالي مع تشاد في ختام التصفيات.