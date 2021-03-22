شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن استعادة التوازن أمام طلائع الجيش في دورى السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق طلائع الجيش في إطار لقاءات بطولة الدوري.

من المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وشهدت التدريبات الأخيرة لـ«رجال سلة الأهلي» تركيزا شديدا من جانب أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، إلى جانب التركيز على العديد من الأمور الفنية لتنفيذها خلال اللقاء.

ترتيب جدول دورى السلة قبل لقاء اليوم

الزمالك في المركز الأول برصيد 15 نقطة

الجزيرة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة

الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 14 نقطة

سبورتنج في المركز الرابع برصيد 12 نقطة

سموحة في المركز الخامس برصيد 11 نقطة

الأهلي في المركز السادس برصيد 11 نقطة

الاتصالات في المركز السابع برصيد 9 نقاط