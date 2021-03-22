شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطارد الزمالك على صدارة دوري الكرة الطائرة في قمة نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عشاق الكرة الطائرة على موعد اليوم الاثنين مع لقاء القمة الذي يجمع الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مع فريق الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي المقاولون العرب، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال طائرة الأهلي» في مشوار المنافسة على اللقب.

وحرص محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» على عقد محاضرة للاعبين خلال المران الأخير، للتأكيد على بعض الجوانب الخططية والفنية، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المهام المطلوبة منهم لإنهاء اللقاء لصالحهم.

وأكد مصيلحي ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين وتحليهم بشخصية الأهلي، لافتا إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يضم مجموعة من أصحاب الخبرات والشباب والصاعدين، وهو ما يزيد من طموحات الفريق في المنافسة للفوز بكل البطولات.

ويسعى الزمالك في هذه المواجهة لمواصلة صدارة ترتيب دورى الطائرة، حيث يتربع حتى الآن على القمة بريد 29 نقطة، فيما يسعى الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة لتحقيق الفوز من أجل الزحف للمحافظة على اللقب خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة، ولعب الزمالك 10 مواجهات فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة، بينما لعب الأهلى 9 مواجهات فاز في 8 وخسر واحدة أمام بتروجت.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة في المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.