الاصابة تُبعد لاعب هورنتس لاميلو بول لفترة طويلة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لوس انجليس : أعلن نادي تشارلوت هورنتس أن صانع ألعابه الشاب لاميلو بول سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما تعرّض لكسر في المعصم خلال المباراة التي خسرها أمام لوس أنجليس كليبرز 98 125، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

وأفاد هورنتس في بيان أنه "ستتم اعادة تقييم حالة بول في الوقت القريب وعلى اساس منتظم، كما تم وضعه على لائحة اللاعبين الذين سيغيبون لفترة غير محددة".

وكشفت الفحوص التي أجريت لموزع لعب هورنتس عن كسر في عظم معصم اليد اليمنى، بعدما سقط على الارض وهو يتكىء على يده، اثر تعرضه لخطأ في الربع الثاني. وأكمل بول المباراة مع ضمادات على معصمه، لكنه اضطر للخروج في الربع الرابع بعد تسجيله 13 نقطة.

ويتحدر بول البالغ 19 عاما من عائلية رياضية بامتياز، اذ يلعب شقيقاه الأكبر سنا منه كرة السلة ايضا، علما انه تم اختياره من قبل هورنتس في المرتبة الثالثة لـ "درافت" عام 2020، بعدما كان تفادى الانتقال الى الدوري الاميركي قادما من احد الفرق الجامعية، مفضلاً الانتقال الى ليتوانيا ثم استراليا لاطلاق مسيرته الاحترافية قبل العودة إلى الـ "ن بي آيه".

ويبلغ معدل بول الذي خاص 41 مباراة هذا الموسم، 15,9 نقطة و5,9 متابعات و6,1 تمريرات حاسمة في المباراة. واختير أفضل لاعب ناشىء في المنطقة الشرقية خلال شهري يناير و فبراير الماضيين.

وبات بول في العاشر من يناير 2021 أصغر لاعب في تاريخ الـ "ن بي آيه" يحقق "تريبل دابل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة خلال مباراة الفوز على أتلانتا هوكس 113 105.