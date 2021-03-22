شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ مفاوضات التجديد لعمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشملى، عضو مجلس إدارة النادى المصري، عن بدء جلسات التفاوض من جانب مجلس إدارة الفريق البورسعيدى مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة لاعبى الفريق لتجديد عقديهما، وقال الشملى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "كريم ابننا وابن قطاع الناشئين بالنادى كان هناك اختلاف فى وجهات النظر ولكن تقاربت بعد اجتماع مع مجلس الإدارة، بالفعل تواصلنا مع أحمد جمعة وعمر كمال وهناك جلسة معهما وتحدثنا ووصلنا لنقاط مهمة لتجديد عقد الثنائى، وهما يلعبان فى نادٍ كبير ويقدران هذا الأمر وخلال أيام ستكون هناك أنباء سارة عن عقديهما".

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري، الدورى هذا الموسم صعب جداً ونقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين وعلى ماهر مدرب كبير، وسنجلس مع اللاعبين لتحفيزهم للعودة إلى المربع الذهبى من جديد.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية من ستقرر مدى درجة الرضا عن المجلس الحالي، نتعب من أجل المصرى وهو بيتنا، وسواء كنا داخل أو خارج الإدارة، نحن مستعدون لخدمة النادى ونحترم آراء الجمعية العمومية.

ووافق على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية فى إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش فى الجولة السابعة عشرة للدورى المقرر إقامتها فى الثالث من أبريل المقبل .

وكان على ماهر استبعد كريم العراقى خلال المباريات الأربعة الماضية نظرا لانشغال اللاعب بتمديد تعاقده مع الفريق ودخوله فى خلال حول المقابل المادى الذى سيحصل عليه مع الإدارة وهو ما جعل المدير الفنى يفضل استبعاده لحين حسم أمره بشكل نهائى والاعتماد على علاء عطا الذى تعاقد معه النادى فى بداية الموسم قادما من إف سى مصر .

وعقد على ماهر جلسة خاصة مع كريم العراقى هنأه فيها بتمديد عقده مع النادى وطالبه بضرورة الاجتهاد فى التدريبات من أجل العودة من جديد للتشكيلة الأساسية فى ظل اعتماده على لاعب أخر خلال الفترة الماضية، وهو ما تفهمه اللاعب جيدا مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال فترة التوقف الحالية من أجل العودة للتشكيلة الأساسية فى ظل حرصه على الانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى التى تستعد خلال الأيام الجارية لأولمبياد طوكيو .