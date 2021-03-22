شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك وظهور وجه جديد لتدعيم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعاد بن شرقى للقاهرة أمس، الأحد، بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لينتظم اليوم فى تدريبات فريق الزمالك.

وشارك أشرف بن شرقى فى التدريبات التأهيلية البدنية التى خاضها اللاعبون لمدة 20 دقيقة بمجمع الصالات قبل بداية التدريب، وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبون.

وقام الجهاز الفني بتصعيد رضا محمد لاعب فريق الناشئين مواليد 2001 لتدريبات الفريق الأول، ويجيد رضا محمد اللعب فى مركز الظهير الأيمن، ويأتى تصعيده طبقا للاستراتيجية التى يتبعها الجهاز الفني فى تصعيد أبرز العناصر الموجودة بالقطاع، للتدريب مع الفريق الأول، وزيادة خبراتهم.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع أسامة نبيه المدرب العام؛ للاطمئنان عليه بعدما تغيب عن مران أمس لتعرضه لنزلة برد، وتحدث الثنائى خلال الجلسة فى بعض الأمور الفنية، والتكتيكية والمنتظر تطبيقها فى مران اليوم.