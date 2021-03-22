شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: جاهزون للفوز على الزمالك ولا نفكر فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر الماس، رئيس نادى مولودية الجزائر، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك المرتقبة المحدد لها 3 أبريل المقبل فى خامس جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وقال الماس فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "المجموعة قوية من البداية، خاصة مع وجود فرق عريقة ولها تاريخ فى الكرة الأفريقية، خاصة نادى الزمالك الذى خاض النهائى الأخير أمام الأهلي، وحتى الآن المولودية لم يتأهل نحتاج إلى نقطة فقط، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام الزمالك نتأهل من خلالها للدور المقبل".

وأضاف رئيس مولودية الجزائر، "حالياً لا توجد غيابات فى صفوف الفريق، سواء إصابات أو عقوبات، فوجئنا بمستوى أداء الزمالك فى البداية، بعد أدائه القوى فى نهائى أفريقيا، ولكن ذلك نتيجة إعادة الهيكلة بالفريق وفى النهاية يبقى نادى الزمالك فريق كبير".

وأشار الماس إلى أن مولودية الجزائر لا يفكر الآن فى مواجهة الترجى التونسي، حتى الآن تفكيرنا بلقاء الزمالك، بعدما ضمن الترجى التأهل، لذا نفكر فى كل مباراة على حدة، وإذا فزنا على الزمالك ستكون لدينا فرصة لاعتلاء صدارة المجموعة، ولكن الأهم هو التأهل للدور المقبل.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والمقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، وكشفت قائمة تعيينات حكام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى أعلنها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، وفقا للقائمة السابقة، طاقم حكام من بوروندى بقيادة باسيفيك ونياما يعاونه نيانجابو وونديمونزيجو من بوروندى، فيما أعلن الاتحاد الأفريقى أمس رسميا طاقم حكام من المغرب يضم كلا من: نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالى وحمزة النصيرى، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفوارى رينى ولياميز مراقبا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر.