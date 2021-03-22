شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أسامة نبيه لقيادة تدريب الزمالك.. و20 دقيقة تأهيل للفريق بمجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، بعدما تغيب عن مران الفريق أمس، الأحد، بسبب معاناته من نزلة برد.

ويقود نبيه التدريبات بصحبة المدير الفني كارتيرون والجهاز المعاون، حيث اطمأن الجهاز الطبي على حالة المدرب العام، وتحسنه وقدرته على قيادة التدريبات.

أسامة نبيه حرص خضع لإجراءات مسحة طبية خاصة أمس للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها أسامة نبيه سلبية العينة وعدم إصابته بفيروس كورونا.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية لمدة 20 دقيقة بمجمع الصالات، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال.

ويخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون الذى يرغب فى رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بعدما أكد إن هناك حالة هبوط فى المعدل البدنى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.