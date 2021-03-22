شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحرم سيدات المبارزة من التأهل إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم منتخب سيدات سيف المبارزة اليابانى نظيره المصرى من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 فى ظل تأهل الأول إلى دور الـ16 وهزيمة منتخب سيدات الفراعنة من الصين أول العالم بنتيجة 45/32 فى دور ال 16، وذلك وفقا للتصنيف .(تحديث)

واستطاع منتخب سيدات الفراعنة الفوز على البرازيل بنتيجة 44/42 فى دور ال 32.

حصد أحمد السيد، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، ميدالية برونزية لمصر فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقامة فى روسيا بالرغم من الخسارة من بطل أوكرانيا فى نصف النهائى 15/7 .

وتأهل أحمد السيد إلى نصف النهائى بالفوز على بطل هولندا بنتيجة 15 / 11 فى ربع النهائى.

من جهته، هنأ عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، أحمد السيد على الإنجاز بضمان ميدالية عالمية لمصر فى المنافسة، لمواصلة إنجازات السلاح فى الفترة الأخيرة.

ونجح منتخب سلاح السيف مؤخرا فى التأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد الفوز على إسبانيا 35/45 واحتلال المركز الثالث عشر فى تصنيف فى بطولة العالم المقامة فى المجر.

مثّل منتخب السيف كل من اللاعبين، زياد السيسى ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر، فيما تأهلت على صعيد السيدات وفقا للتصنيف العالمى من أفريقيا ندى حافظ.

كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام فى مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة .

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.