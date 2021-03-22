شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلم تقريراً عن المصابين.. ووليد سليمان جاهز لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريراً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عن موقف اللاعبين المصابين بالفريق مع عودة الأهلى لتدريباته الجماعية غدا الثلاثاء.

وتضم قائمة المصابين فى الاهلي كلا من على معلول ووليد سليمان ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد ومحمود متولي.

ويعقد موسيمانى جلسة مع طبيب الفريق أحمد أبو عبلة قبل مران الغد لمناقشة عدة أمور خاصة بالمصابين وموقفهم ومدى استجابتهم للبرنامج التأهيلى الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يشارك وليد سليمان فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها قبل أكثر من شهرين بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة البنك الأهلى بالدوري.

ويعود الأهلى للتدريبات الجماعية بعد راحة سلبية عدة أيام حيث يتدرب الفريق عصر غد، الثلاثاء، فى بدء رحلة الاستعداد لمباراة المريخ السودانى المُقرر لها 2 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، طلب لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تقريراً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن كريم نيدفيد لاعب الفريق يتضمن موقفه الراهن من العودة للتدريبات بعد غياب عامين كاملين تقريباً.

وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف فى الوقوف على موقف اللاعب من مراحل التأهيل الأخيرة من العلاج والعودة للتدريبات الجماعية بعد الغياب عن مباريات الفريق منذ عامين وتحديداً منذ أبريل 2019.

وأجرى كريم نيدفيد أكثر من عملية جراحية الفترة الماضية فى الركبة، وبينما كان اللاعب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية فوجئ بتعرضه لرشح فى الركبة.

وتسبب الرشح الأخير فى الركبة فى تأجيل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء لذا طلبت لجنة التخطيط تقريرا شاملا عن موقف اللاعب وإصاباته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.