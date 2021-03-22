شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد صلاح قبل المشاركة فى مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة فى ساعة متأخرة أمس، الأحد، وظهرت نتيجتها منذ قليل وجاءت سلبية، ليتأكد مشاركة اللاعب فى مران اليوم الذى يقام فى السادسة مساءً باستاد القاهرة.

وقرر مسؤولو المنتخب الوطنى تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى معسكر الفراعنة مع بدء انضمام اللاعبين المحترفين فى أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى وصل القاهرة مساء أمس الأحد، وانضم لمعسكر الفراعنة مباشرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقرر مسؤولو المنتخب منع الزيارات فى فندق الإقامة منعا لاختراق الإجراءات الطبية المتبعة، حفاظا على سلامة اللاعبين خاصة بعدما جاءت المسحة التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى سلبية.

كما سيتم منع وسائل الإعلام من دخول ملعب المران المفتوح اليوم، وتم التأكيد على أنه سيتم السماح للإعلاميين بتغطية المران من المقصورة الرئيسية فقط دون الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفنى منعا للإختلاط.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.