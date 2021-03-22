شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يتسلح بتألق 4 لاعبين أمام كينيا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وضم حسام البدرى 28 لاعبا لقائمة المنتخب وهم: محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحى - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو -إسلام عيسى - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف، وسينضم إليهم الرباعى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى.

ويسعى حسام البدرى لحسم التأهل في مباراة كينيا، متسلحا بالعديد من اللاعبين المتألقين في الفترة الحالية، والخبرة الكبيرة التي يمتلكه أكثر من لاعب تمكنهم من قيادة المنتخب لتحقيق الثلاث نقاط.

محمد صلاح

يتسلح حسام البدرى بنجم ليفربول محمد صلاح الذى سجل 25 هدفًا في 40 لقاء بجميع المسابقات وصنع 4 أخرى مع الريدز، والذى يقدم موسما رائعا مع ليفربول ويسعى لإثباته على الصعيد الدولي مع الفراعنة حيث لم يلعب منذ 2017.

وغاب صلاح عن التوقف الدولي الأخير بسبب إصابته بفيروس كورونا، وينتظر أن يتألق أمام كينيا وجزر القمر بعد غياب 634 يوما عن الفراعنة.

محمد الشناوي

يسعى محمد الشناوى حارس المنتخب والنادي الأهلي، إلى مواصلة مستواه المتميز الذي يقدمه في السنوات الأخيرة خاصة العاميين الماضيين، بعد أن أصبح حارس مصر الأول منذ مونديال روسيا 2018، لكنه ظهر بشكل رائع خلال الموسم الماضي مع الأحمر وكان السبب في التتويج بجميع البطولات، حيث لعب 18 لقاء هذا الموسم وخرج بشباكه نظيفة في 12 لقاء.يأمل محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلي في مواصلة الأداء الرائع الذي يقدمه من الموسم الماضي مع الأحمر، وهذا الموسم أيضًا، مما منحه جائزة أفضل لاعب في آخر جولتين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجانب تواجده في أفضل فريق

محمد مجدي "قفشة"

وسجل قفشة 3 أهداف وصنع 6 في 17 لقاء مع الأهلي بجميع المسابقات هذا الموسم، كما إنه يريد مواصلة ترك البصمة مع الفراعنة حيث سجل في آخر ظهور أمام توجو في الجولة الماضية بالتصفيات.

تعد الفرصة سانحة لمهاجم نادي جالاتا سراي التركي مصطفى محمد لترك بصمته الأول مع المنتخب الأول، حيث لم يسجل في آخر استدعاء له في التوقف الأخير.

ويعيش مصطفى فترة تألق في احترافه الأوروبي الأول منذ انضمامه من الزمالك في يناير الماضي إلى العملاق التركي، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بجميع المسابقات، وبات هداف الفريق التركي.