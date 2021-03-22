شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُسلم مصطفى محمد جواز السفر الجديد قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالطة سراى التركى جواز سفره الجديد من الجهاز الإدارى للمنتخب الوطنى، ليتأكد سفره إلى كينيا غدا الثلاثاء مع بعثة الفراعنة.

وكشف مسؤولو المنتخب الوطنى إن الجهاز الإدارى سينهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة خلال ساعات بعدما استخرج جواز سفره الجديد عقب فقدانه الجواز القديم عندما تعرض للسرقة في تركيا قبل المعسكر.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، تدريباته على استاد القاهرة الدولى في السادسة مساءًا استعدادًا لمباراتي كينيا و جزر القمر المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وتكتمل اليوم صفوف المنتخب بإنضمام الثنائى المحترف بالدوري الإنجليزى محمود تريزيجيه ومحمد النني، بعد وصول صلاح أمس.

ويدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عودة اللاعبين المحترفين لأنديتهم عقب مباراة كينيا، المقرر لها 25 مارس الجارى فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وذلك فى حال تحقيق المنتخب التعادل أو الفوز على كينيا لضمان التأهل الرسمى لأمم 22.

ويواجه المحترفون على مستوى العالم أزمة بسبب فيروس كورونا وتحفظ الأندية على انضمام لاعبيها للمنتخبات، بينما يواجه المحترفون بالدوري الإنجليزي أزمة أخرى تتمثل في الدخول فى عزل صحي لمدة 14 يوما، ما يهدد اللاعبين بالابتعاد عن مباريات فريقهم فى الدوري لأكثر من مباراة، وأيضا ابتعاد لاعب مثل محمد صلاح المحترف بليفربول عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد المقرر لها 6 إبريل المقبل.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.