شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تجهز أسوان لعودة الدوري في معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر أبناء الجنوب في مدينة الإسماعيلية، وذلك من أجل تجهيز الفريق لمباريات الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان قد قرر بعد التنسيق مع علاء عبد العال المدير الفنى للفريق، نقل معسكر الفريق الأول والذى كان مقررا له مدينة الإسكندرية إلى الإسماعيلية نظرا لعدم جاهزية بعض الترتيبات كما كان مقررا لها بالإسكندرية.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".

وواصل: "الروح القتالية والجدية المستمرة فى أداء التدريبات والمباريات ووحدة الفريق أهم أسلحتنا طوال مشوار الدورى الممتاز، وعودة الفريق وأداء المباريات بأسوان ستكون ميزة لنا مع انطلاق الدور الثانى ستمنحكم الأفضلية والتفوق بمميزات الملعب والأجواء والجماهير ستساندكم على الدوام".