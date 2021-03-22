شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر وكينيا .. ماذا قدم محمد صلاح مع الفراعنة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المنتخب الوطنى تحضيراته لمواجهة كينيا المقررة يوم 25 مارس الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في نيروبي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووصل محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول إلى القاهرة، تمهيدًا للانتظام في المعسكر، استعدادًا لمواجهة كينيا، بجانب جزر القمر يوم 29 مارس الجاري.

وأصبح صلاح على بعد خطوة من فرصة ذهبية بشأن قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، حيث يفصله هدف واحد عن التساوي مع حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل، صاحب الـ42 هدفًا.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، حيث سجل 41 هدفًا، بينما يتصدر الأسطورة حسام حسن القائمة برصيد 69 هدفًا.

يذكر أن صلاح هو الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كأس الأمم بـ14 هدفًا، متفوقًا على حسام حسن (12)، علما بأن نجم الريدز سجل مع الفراعنة 41 هدفًا في 67 مشاركة دولية. وفرض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حظرا إعلاميا على نجومه خلال المعسكر الجاري، وقرر البدري بالتنسيق مع محمد بركات مدير المنتخب، منع إجراء أي حوارات صحفية مع أي لاعب أو عضو بالجهاز الفني خلال تدريب الفراعنة اليوم الإثنين.

وقرر جهاز المنتخب فتح مران الإثنين للإعلام، حيث يقام في السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، واتخذ مسؤولو منتخب مصر هذا القرار كإجراء احترازي منعا لانتشار فيروس كورونا، وحرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وشدد الجهاز الفني للمنتخب على أن وجود الصحفيين في المقصورة لمدة 15 دقيقة للتصوير فقط، ثم مغادرة المران ليواصل المنتخب تدريباته.