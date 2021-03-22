شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث عشاق كرة القدم المصري على موقع جوجل عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021، وكذلك ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 اليوم، ونقدم فيما يلي ترتيب الدوري المصري والهدافين، ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر حسام حسن لاعب فريق سموحة ترتيب هدافي الدوري المصري.

الفريق عدد المباريات النقاط الزمالك 14 33 الأهلي 11 27 بيراميدز 15 25 الاتحاد السكندري 16 25 إنبي 15 24 مصر المقاصة 15 24 المصري 15 23 سموحة 15 22 غزل المحلة 16 22 الجونة 15 21 سيراميكا كليوباترا 16 21 نادي أسوان 16 17 المقاولون 16 15 طلائع الجيش 16 14 البنك الأهلي 16 14 وادي دجلة 16 12 الإسماعيلي 16 11 الإنتاج الحربي 15 10

الترتيب اسم اللاعب الفريق الأهداف 1 حسام حسن سموحة 8 2 يوسف اوباما الزمالك 7 2 أحمد سمير طلائع الجيش 7 2 عمر كمال المصري 7 4 أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 6 4 عمرو جمال طلائع الجيش 5 4 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 6 4 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 6 4 رزاق سيسيه الاتحاد السكندري 6 4 رمضان صبحي بيراميدز 6 10 جون إيوكا إنبي 5 10 مصطفي فتحي سموحة 5 10 عمر السعيد الجونة 5 10 أحمد الشيخ غزل المحلة 5 10 أشرف بن شرقي الزمالك 5 10 رامي صبري إنبي 5